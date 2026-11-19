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सर्वर में तकनीकी दिक्कत के चलते जिले के कई क्षेत्रों में राशन वितरण का काम ठप रहा। राशन लेने के लिए डिपो पर पहुंचे लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी रही कि उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई लोगों को उम्मीद थी कि कुछ देर में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन सर्वर की समस्या के कारण बायोमीट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।समस्या को देखते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की टीम भी मैदान में उतरी। टीम ने जिले के कई राशन डिपो का निरीक्षण किया और वहां राशन वितरण की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान डिपो संचालकों से मशीनों में आ रही परेशानी के बारे में जानकारी ली गई। विभागीय टीम ने यह भी देखा कि सर्वर की समस्या के कारण किन डिपो पर वितरण प्रभावित हुआ है।जिले में करीब डेढ़ लाख राशन कार्ड धारक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करते हैं। सितंबर 2025 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 1,50,130 बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड थे। इनमें 1,40,011 बीपीएल और 10,119 अंत्योदय कार्ड शामिल थे।जिले में 253 राशन डिपो के माध्यम से पात्र परिवारों को हर महीने राशन वितरित किया जाता है। राशन वितरण के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन अनिवार्य होने के कारण सर्वर की तकनीकी दिक्कत का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ा।जिन लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अब उपभोक्ताओं को राशन मिलने के लिए सर्वर और बायोमीट्रिक व्यवस्था सुचारु होने का इंतजार है।वर्जनमामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर सर्वर डाउन था तो ये मुख्यालय से समस्या है। वहीं से ही ठीक होगा। -नितीश सिंघला, डीएफएससी