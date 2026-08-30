Rewari News: भुड़ला के रजत ने नेट किया क्वालीफाई
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
धारूहेड़ा। गांव भुड़ला के रजत कुमार ने योग विषय में यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। रजत गांव के पहले युवा हैं, जिन्होंने यूजीसी-नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनकी उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। रजत कुमार ने हाल ही में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से एमए योग की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई के साथ उन्होंने योग विषय में लगातार अध्ययन और शोध कार्य जारी रखा। रजत ने कहा कि मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। केवल अपने आप पर भरोसा रखने की जरूरत होती है।
विज्ञापन