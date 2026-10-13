Rewari News: पुलिस व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, बेड़े में शामिल हुईं 30 नई बाइकें

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धारूहेड़ा स्थित कंपनी के प्लांट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएसपी मुख्यालय संजीव बल्हारा भी मौजूद रहे।एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि नई बाइकें मिलने से पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होगा। इससे अपराध नियंत्रण, नियमित गश्त और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।आपात स्थिति में पुलिसकर्मी कम समय में मौके पर पहुंच सकेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। उन्होंने सीएसआर टीम का आभार जताते हुए कहा कि कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के साथ पुलिस प्रशासन को भी सहयोग दे रही है।हाल ही में आयोजित नशामुक्ति रेवाड़ी हाफ मैराथन में भी कंपनी ने सहयोग किया था। कार्यक्रम में लतिका तनेजा, यशपाल सरदाना, धर्म रक्षित, अमित मलिक, स्मिता शर्मा, सोनिका छाबड़ा और अक्षय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कंपनी प्रबंधन ने भविष्य में भी सामाजिक हित और पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई।