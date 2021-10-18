Rewari News: जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी किशनगढ़बास सत्यवीर सिंह सहित संबंधित अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किशनगढ़बास क्षेत्र के राजकीय विद्यालय धमुकड़, बाघोड़ा और मिर्जापुर के अलावा तिजारा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय जेरौली, खलीलपुर, हसनपुर माफी, बाघोर और सरहेटा स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।उन्होंने बीएलओ से मतदाताओं की संख्या, केंद्रों की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कक्षों में पर्याप्त रोशनी के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त लाइट लगाने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी केंद्रों पर पेयजल, बिजली, रैंप और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को मतदान से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।