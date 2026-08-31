Rewari News: कृषि यंत्रों का एक से तीन सितंबर तक होगा भौतिक सत्यापन

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उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद 21 जुलाई को हुई जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में ऑनलाइन ड्राॅ के माध्यम से किसानों का चयन किया गया था। चयनित किसानों ने विभागीय पोर्टल पर अपने कृषि यंत्रों के बिल अपलोड कर दिए हैं।सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त तक बिल अपलोड करने वाले चयनित किसानों के यंत्रों का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भौतिक सत्यापन किया जाएगा। एक सितंबर को सुबह 10 बजे से लेजर लैंड लेवलर और रोटावेटर को छोड़कर अन्य सभी कृषि यंत्रों का सत्यापन होगा।दो सितंबर को सुबह 10 बजे से लेजर लैंड लेवलर तथा तीन सितंबर को सुबह 10 बजे से रोटावेटर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। किसानों से अपील है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने कृषि यंत्रों के साथ नई अनाज मंडी स्थित किसान भवन पहुंचकर सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। विभाग के अनुसार सत्यापन के बाद पात्र किसानों को नियमानुसार अनुदान का लाभ दिया जाएगा।