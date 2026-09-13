Rewari News: राज्यस्तरीय आयोजन में हरियाणा समेत चार राज्यों से शामिल होंगे धानक समाज के लोग

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जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी आयोजन में सहयोग करेंगी। टीनू प्रधान ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी डूंगरमल धानक ने देश की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया और कई आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था।उन्होंने बताया कि क्रांतिकारी साथियों को बावल जेल से छुड़ाने के दौरान डूंगरमल धानक की अंग्रेज सैनिकों से मुठभेड़ हुई थी। उन्होंने लाठी के दम पर अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए अपने साथियों को आजाद कराया। उन्होंने लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के साथ जेल भी काटी थी।कार्यक्रम के आयोजन को लेकर समाज के प्रतिनिधिमंडल ने रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से मुलाकात की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए समय दिलाने की मांग रखी। विधायक ने इसके लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। समाज के लोगों ने उनका आभार जताया।