Rewari News: मांगों को लेकर पटवारियों का धरना सोमवार से फिर शुरू

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रेवाड़ी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की ओर से चलाया जा रहा धरना रक्षाबंधन पर्व के चलते शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया। एसोसिएशन ने बताया कि त्योहार को देखते हुए धरने को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। अब सोमवार से पटवार भवन में दोबारा धरना शुरू किया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार से पटवारी और कानूनगो फिर से धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे।