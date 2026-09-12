Rewari News: वॉलीबाॅल प्रतियोगिता में पथरेड़ी की टीम ने जीता खिताब

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प्रतियोगिता का शुभारंभ माजरी धाम के महंत सुमित गिरी महाराज और जिला भाजपा सचिव दिनेश यादव टीट ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में आसपास के गांवों की कई टीमों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबलों को देखने के लिए ग्रामीणों में भी खासा उत्साह रहा।प्रतियोगिता का आयोजन गांव के जागरूक युवा जोनी पाली और अजीत कप्तान डीपी की ओर से किया गया। पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह ने प्रतियोगिता में पहुंचे अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी गई।महंत सुमित गिरी महाराज और दिनेश यादव टीट ने कहा कि अहीरवाल क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल प्रतिभाओं को उचित मंच और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की है।ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और नियमित अभ्यास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सरपंच जीता, शिक्षाविद कंवर सिंह और गोरक्षक नीरज यादव ढाणी शोभा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।