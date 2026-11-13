Rewari News: बिना पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, रेवाड़ी में पेट्रोल पंपों पर तैयारी पूरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दूसरी ओर, प्रशासन ने प्रदूषण जांच केंद्रों की कार्यप्रणाली की जांच भी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालय की टीम जिले में अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर जांच केंद्रों के दस्तावेज, उपकरणों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही है।आरटीए कार्यालय की टीम ने इंस्पेक्टर वृषकेतु की देखरेख में जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान दिल्ली-जयपुर हाईवे सहित विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।टीम ने प्रदूषण जांच निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार करने तथा वाहन चालकों को सही तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान प्रदूषण जांच केंद्रों के दस्तावेज और कामकाज भी खंगाले गए। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अनदेखी या अनियमितता मिलने पर संबंधित केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के बाद जांच केंद्र संचालकों में भी सतर्कता बढ़ गई है।इंस्पेक्टर वृषकेतु ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच जरूरी है। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इसलिए प्रत्येक वाहन स्वामी समय पर अपने वाहन की जांच करवाए और वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखें।