Rewari News: अस्पताल कर्मचारी का मोबाइल हैक कर खाते से निकाले 2.46 लाख रुपये

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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गांव बसंतपुर निवासी सुनील कुमार फिलहाल रेवाड़ी के मॉडल टाउन में रहते हैं। वह एक निजी अस्पताल में नौकरी करते हैं। पुलिस को दी शिकायत में सुनील ने बताया कि 30 अक्तूबर को वह अस्पताल में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनका मोबाइल फोन अचानक हैक हो गया। कुछ देर बाद बैंक खाते से रुपये कटने के मैसेज मिले तो उसे ठगी का पता चला।बताया कि उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये रकम निकाली गई। पहली ट्रांजेक्शन में 1 लाख 47 हजार रुपये और दूसरी में 99 हजार रुपये निकाले गए। इस तरह खाते से कुल 2 लाख 46 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने दोनों ट्रांजेक्शन की आईडी भी पुलिस को उपलब्ध कराई हैं।पीड़ित ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे एपीके फाइल भेजी थी। इसे खोलने के बाद मोबाइल का कंट्रोल ठग के हाथ में चला गया और खाते से रकम निकाल ली गई। सुनील का आरोप है कि ठग ने मोबाइल से संबंधित फाइल भी डिलीट कर दी, जिससे उसे घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने में परेशानी हुई।