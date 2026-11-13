Rewari News: नहाय खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, आज खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत होगा शुरू

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छठ के पहले दिन घरों में छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजने रहे। अब शनिवार को खरना होगा, जिसके बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाएगी।छठ पूजा को लेकर जिले में पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। पूर्वांचल समाज के लोग पूजा स्थलों और घाटों की साफ-सफाई तथा सजावट में जुटे हुए हैं। रेवाड़ी शहर में विभिन्न स्थानों पर कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं।धारूहेड़ा और बावल में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूजा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर भी चहल-पहल बढ़ गई है। श्रद्धालु बांस के सूप, दौरा, नारियल, गन्ना, केला और अन्य फल खरीद रहे हैं।पूर्वांचल सेवा समिति के सदस्य अश्विनी ने बताया कि छठ पूजा के दूसरे दिन शनिवार को खरना की परंपरा निभाई जाएगी। इस दिन व्रती सुबह से उपवास रखेंगे और शाम को स्नान के बाद भगवान सूर्य की पूजा करेंगे। इसके बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार कर छठी मैया को अर्पित किया जाएगा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे। इस दौरान वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे।रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्यरविवार को छठ पूजा का मुख्य अनुष्ठान होगा। शाम को व्रती परिवार के सदस्यों के साथ घाटों पर पहुंचेंगे और पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलेंगे।परिवार की सुख-समृद्धि के लिए करते हैं पूजापंडित वेद प्रकाश ने बताया कि छठ महापर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना की जाती है। श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता, पवित्रता और अनुशासन का विशेष महत्व है। पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए यह पर्व अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का भी विशेष अवसर है।