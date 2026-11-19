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बुधवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का आंकड़ा भी उपलब्ध कराया गया है। तापमान में गिरावट से रात के समय ठंड बढ़ गई है। विज्ञापन

दूसरी ओर जिले में वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। बुधवार को अधिकतम एक्यूआई 232 दर्ज किया गया, जबकि सोमवार को यह 137 था। दो दिनों में एक्यूआई में 95 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का आंकड़ा भी उपलब्ध कराया गया है। तापमान में गिरावट से रात के समय ठंड बढ़ गई है।दूसरी ओर जिले में वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। बुधवार को अधिकतम एक्यूआई 232 दर्ज किया गया, जबकि सोमवार को यह 137 था। दो दिनों में एक्यूआई में 95 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

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रेवाड़ी। जिले में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। बुधवार को सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया गया। मौसम में बदलाव के चलते लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।