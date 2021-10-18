Rewari News: रेलवे ट्रैक पर मिली कटी हथेली की गुत्थी सुलझी

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मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर हथेली मिलने के बाद जीआरपी ने आसपास के क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया। पुलिस ने रेलवे लाइन के दोनों ओर झाड़ियों और गड्ढों में घंटों तक खोजबीन की।इसी बीच पुलिस को रामेश्वर के बारे में जानकारी मिली। पता चला कि हादसे के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। फिलहाल उसका जयपुर के एक इलाज में उपचार चल रहा है। युवक की पहचान होने के बाद जीआरपी ने उसके परिजनों से संपर्क किया, लेकिन वे मौके पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद हथेली को मोर्चरी में रखवा दिया गया।जांच अधिकारी अनीता ने बताया कि पुलिस ने घायल युवक के परिजनों से संपर्क किया है। उसके बयान दर्ज होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को शास्त्री नगर फाटक के आसपास घूमने आए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर हथेली पड़ी देखी थी, जिसके बाद उन्होंने जीआरपी को सूचना दी थी।