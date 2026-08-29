Rewari News: राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित मुकेश का किया स्वागत

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कार्यवाहक प्राचार्य पवन ने मुकेश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि उनका राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। यह उपलब्धि उनके उत्कृष्ट अध्यापन, कर्तव्यनिष्ठा, विद्यार्थियों के प्रति समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर सराहनीय कार्यों का परिणाम है।वरिष्ठ प्रवक्ता विजय सिंह ने कहा कि मुकेश कुमार ने समर्पित कार्य, सकारात्मक सोच और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता से विद्यालय की गरिमा बढ़ाई है। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन पूरे विद्यालय परिवार के लिए गौरव का अवसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और अधिक ऊर्जा व समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।इस अवसर पर सेवानिवृत्त गणित अध्यापक बालकृष्ण यादव, स्टाफ सचिव प्रवक्ता सत्ते सिंह, सोमबीर यादव, विक्टोरिया, डॉ. सुविधा यादव, रेखा रोहिल्ला, पूनम देवी, रविंद्र कुमार सैनी, हरिता शर्मा और राजेश कुमार मौजूद रहे।