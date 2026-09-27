Rewari News: नुक्कड़ नाटकों के जरिए नशा मुक्ति और सरकारी योजनाओं का दिया संदेश

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कार्यक्रमों में कला एवं संस्कृति विभाग हरियाणा के सहयोग से कलाकारों ने मनोरंजन के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। नाटकों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया गया।जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बिजेंद्र कुमार ने बताया कि मदन डागर एंड टीम, मनोज एंड टीम, शकुंतलम नाट्य संस्थान, ललित वर्मा एंड टीम और कपिल एंड टीम ने रामपुरा, बुढपुर, गोकलगढ़, भाड़ावास, टांकरी, खंडोड़ा, खोरी, पाली, कुंड, कंवाली, नाहड़, कोसली, पाल्हावास, गुड़ियानी और जाटूसाना सहित विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुतियां दीं।कलाकारों ने ग्रामीणों को केंद्र और हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों ने प्रस्तुतियों में रुचि दिखाई। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को रेवाड़ी, बावल और कोसली क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे।