Rewari News: महिमा बनीं राजकीय कन्या महाविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ एथलीट

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प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रहे। उन्होंने छात्राओं को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं। उन्होंने महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विधानसभा में आवाज उठाने और आगे भी प्रयास जारी रखने की बात कही।विधायक ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्रमशः 2100, 1100 और 500 रुपये देने की घोषणा की।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी एवं महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. ज्योति यादव ने की। उन्होंने छात्राओं को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के योग विभाग ने योग पर आधारित विशेष प्रस्तुति दी। ढालियावास के सरपंच प्रतिनिधि बलराज यादव भी उपस्थित रहे।जैवलिन थ्रो सहित विभिन्न स्पर्धाएं कराई गईंखेल प्रभारी डॉ. योगेश यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में 100, 200 और 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो सहित विभिन्न स्पर्धाएं कराई गईं। आयोजन में डॉ. आकाश, कोच आजाद सिंह, कॉलेज काउंसिल, स्पोर्ट्स बोर्ड और स्टाफ सदस्यों ने सहयोग दिया। मंच संचालन डॉ. यशपाल, डॉ. सुचेता और पवन कुमार ने संयुक्त रूप से किया।