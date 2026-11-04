Rewari News: नार्थ इंडिया पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगी कृति

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रेवाड़ी पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन की महासचिव आशा रानी और संयुक्त सचिव प्रद्युम्न यादव ने बताया कि कृति जिले से चयनित होने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि यह रेवाड़ी के लिए गौरव की बात है कि यहां की खिलाड़ी को उत्तर भारत स्तर की प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है।कृति के प्रशिक्षक राकेश गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित होना खिलाड़ी की मेहनत और अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कृति प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगी।