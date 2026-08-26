Rewari News: शिव मंदिर में हुआ कीर्तन व भंडारा

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रेवाड़ी। नई आबादी स्थित शिव मंदिर में कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान दोपहर एक से तीन बजे तक कीर्तन हुआ। इसके बाद शाम चार बजे से भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महेंद्र गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आयोजन में भाग लिया। भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।