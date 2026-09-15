Rewari News: बाबा मुक्तेश्वर पुरी मठ में जागरण व भंडारा आयोजित

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सोमवार सुबह मठ परिसर में हवन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर हवन में आहुति डाली और परिवार व समाज में सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।मठाधीश शिवपुरी महाराज ने कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य पूजा-पाठ के साथ समाज में प्रेम, भाईचारे, सेवा और सद्भाव की भावना को मजबूत करना भी है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का अवसर देते हैं।प्राचीन शिव मंदिर के महंत रामदास ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं। श्रद्धालुओं की सेवा और भंडारा सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।