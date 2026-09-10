Rewari News: पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए बहुमंजिला आवासीय टावर और जीओ रेजिडेंस का उद्घाटन

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नवनिर्मित आवासीय टावर में लिफ्ट, अग्निशमन व्यवस्था, पार्किंग और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं, राजपत्रित अधिकारियों के लिए बनाए गए जीओ रेजिडेंस में प्रशासनिक और पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं विकसित की गई हैं। उद्घाटन के बाद एडीजीपी ने दोनों भवनों का निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता का जायजा लिया।एडीजीपी डॉ. सीएस राव ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात जनता की सुरक्षा में ड्यूटी करते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवारों के लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। आधुनिक आवासीय सुविधाओं से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि पुलिस लाइन में आवासों की मांग लंबे समय से थी। नए आवासीय टावर के शुरू होने से पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।कार्यक्रम में साउथ रेंज आईजी ओमप्रकाश नरवाल, एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा, एएसपी दीपिका अग्रवाल समेत पुलिस विभाग और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी मौजूद रहे।