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Rewari News: आईजीयू के नए गर्ल्स हॉस्टल में एसी, लिफ्ट और जिम, फिर भी 256 में से 170 छात्राएं रह रहीं

Wed, 16 Sep 2026 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 16 Sep 2026 11:30 PM IST
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IGU's new girls' hostel features AC, elevators, and a gym, yet only 170 out of 256 students are staying there.
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में बना छात्रावास। संवाद
रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टल में जहां अपेक्षित सुविधाएं नहीं होने की विद्यार्थियों ने शिकायत की है, वहीं छात्राओं के लिए तैयार किए गए नए हॉस्टल भवन में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। नया भवन वातानुकूलित है। साथ ही लिफ्ट, स्टडी हॉल और जिम की सुविधा है। गर्ल्स हॉस्टल की कुल क्षमता 256 छात्राओं की है, जबकि वर्तमान में क्षमता से कम 170 छात्राएं यहां रह रही हैं।
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आधुनिक सुविधाओं से लैस यह गर्ल्स हॉस्टल में क्षमता के बराबर छात्राएं नहीं हैं। विश्वविद्यालय में इस बार दाखिलों की संख्या कम रहने को छात्राओं की संख्या कम होने का प्रमुख कारण माना जा रहा है।
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छात्राओं के लिए तैयार किया गया नया हॉस्टल भवन पूरी तरह एसी है। यहां छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। हॉस्टल में आने-जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा स्टडी हॉल में भी एयर कंडीशनर लगाए गए हैं, जिससे छात्राओं को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सके।
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नए हॉस्टल में इंडोर जिम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे छात्राओं को हॉस्टल परिसर में ही व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के लिए स्थान मिल रहा है। हॉस्टल की सुविधाओं को इस तरह विकसित किया गया है कि छात्राओं को पढ़ाई के साथ दैनिक जरूरतों के लिए भी बेहतर माहौल मिल सके।
विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास की व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक और दैनिक जरूरतों से सीधे जुड़ी है, ऐसे में सुविधाओं के साथ-साथ हॉस्टल में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों का रहना भी महत्वपूर्ण है।
नए छात्रावास में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं छात्राओं के लिए बेहतर आवासीय और अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम हैं, जबकि बॉयज हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर सामने आने वाली समस्याओं का समाधान होना अभी अलग मुद्दा है।

पुराने हॉस्टल भवन में नहीं थीं ये सुविधाएं
इससे पहले छात्राओं के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पुराने हॉस्टल भवन में इनमें से कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। नए भवन में सुविधाओं का विस्तार होने से छात्राओं को पहले की तुलना में बेहतर आवासीय वातावरण मिल रहा है। खासकर पढ़ाई के लिए अलग स्टडी हॉल और उसमें एयर कंडीशनिंग की सुविधा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बताई जा रही है।


वर्जन:
हॉस्टल की कुल क्षमता 256 छात्राओं की है। वर्तमान में करीब 170 छात्राएं यहां रह रही हैं। नए भवन में एसी से लेकर लिफ्ट, स्टडी हॉल और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।-डॉ. संगीता, वार्डन, गर्ल्स हॉस्टल
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