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Rewari News: चीनी के स्टॉक पर सरकार की नजर, 8 दुकानों की जांच

Thu, 27 Aug 2026 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 27 Aug 2026 11:54 PM IST
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Government keeps an eye on sugar stocks; 8 shops inspected.
रेवाड़ी। त्योहारी सीजन को देखते हुए चीनी की उपलब्धता और स्टॉक पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने रेवाड़ी में अब तक 8 दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच कर स्टॉक की स्थिति का जायजा लिया।
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अधिकारियों ने दुकानदारों से चीनी की खरीद-बिक्री और उपलब्ध स्टॉक से संबंधित जानकारी ली। साथ ही रिकॉर्ड का मिलान करते हुए यह भी जांचा गया कि कहीं निर्धारित मात्रा से अधिक स्टॉक तो नहीं रखा गया है। अधिकारियों ने दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए स्टॉक और बिक्री का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।
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विभाग की ओर से बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जमाखोरी या निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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त्योहारों के दौरान आम लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाजार की निगरानी जारी रहेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक मुकेश का कहना है कि चीनी के स्टॉक की डिटेल व्यापारी पोर्टल पर अपडेट करें।
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