Rewari News: दस्तावेजों का सत्यापन कर बनाए आयुष्मान कार्ड

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बावल। गांव कनुका में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष व ग्राम पंचायत आरामनगर-कनुका के सरपंच जयवीर योगी के आवास पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निशुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं संशोधन शिविर लगाया गया। इसमें सीएससी टीम ने लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर कार्ड बनाए। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में मिलने वाली उपचार सुविधाओं की जानकारी दी। जयवीर योगी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिलती है। सीएससी आरामनगर के ऑपरेटर विजय सिंह ने पात्र लोगों से आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाने की अपील की।