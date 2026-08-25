Rewari News: 400 विद्यार्थियों को बांटी निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म

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कंपनी की ओर से लगातार दूसरे वर्ष विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय परिवार ने बताया कि गत वर्ष भी कंपनी ने 400 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी कंपनी ने विद्यार्थियों की सहायता के लिए यह सराहनीय पहल की। विज्ञापन

यूनिफॉर्म मिलने पर विद्यार्थियों में खुशी का माहौल रहा। संवाद कंपनी की ओर से लगातार दूसरे वर्ष विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय परिवार ने बताया कि गत वर्ष भी कंपनी ने 400 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी कंपनी ने विद्यार्थियों की सहायता के लिए यह सराहनीय पहल की।यूनिफॉर्म मिलने पर विद्यार्थियों में खुशी का माहौल रहा। संवाद

बावल। राजकीय उच्च विद्यालय सुठाना में बावल स्थित एक कंपनी की ओर से 400 विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरित किया गया। इसमें उच्च विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी शामिल रहे।