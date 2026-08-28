Rewari News: खोल में चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू

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खोल। स्थानीय खेल मैदान में चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया। सीएमडी ओतोमो और उनकी टीम का समिति के सदस्यों व ग्रामीणों ने स्वागत किया।ओतोमो ने कहा कि फुटबॉल लोकप्रिय खेल है। बिना मेहनत के कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। उन्होंने खिलाड़ियों को लगन और मेहनत से खेलने के लिए प्रेरित किया तथा खेल में मौजूद कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।प्रतियोगिता में मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, गंगानगर एलीट फुटबॉल क्लब, अलवर फुटबॉल क्लब, एलीट वजीरपुर, खेड़ी तलवाना, पंजाब, भिवाड़ी, फतेहाबाद, झज्जर, बदायूं, दिल्ली, भोपाल और कोटा सहित विभिन्न क्षेत्रों की टीमें भाग ले रही हैं।पहले दिन सैनिक स्कूल रेवाड़ी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, खेड़ी तलवाना, फुटबॉल क्लब कालबा, एलीट वजीरपुर और भिवाड़ी ने अपने-अपने मुकाबले जीते।