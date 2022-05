{"_id":"6283334387bedd7ebc4dd3be","slug":"five-died-in-accident-at-rewari","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी में भीषण हादसा: खड़े ट्रक से टकराई क्रूजर, पांच लोगों की मौत, हरिद्वार से लौट रहे थे जयपुर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 17 May 2022 11:01 AM IST