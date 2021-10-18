Rewari News: पहले दिन पांच उम्मीदवारों ने भरे नामांकन

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उन्होंने बताया कि इस बार उप प्रधान के दो पदों पर चुनाव होगा, जिनमें एक पद महिला और एक पद पुरुष के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दो संयुक्त सचिव सहित अन्य पदों के लिए भी चुनाव कराया जाएगा।नामांकन के पहले दिन प्रधान पद के लिए नितिन कौशिक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उप प्रधान पद के लिए सुनील लांबा और पूनम ने नामांकन भरा है। इसके अलावा दो संयुक्त सचिव पदों के लिए भी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।चुनाव अधिकारी राहुल कुमार जोशी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 सितंबर को नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी और शाम को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।