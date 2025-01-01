राहुल गांधी पर एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण : अजय यादव

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इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कैप्टन अजय यादव ने इस दौरान उन्होंने महंगाई, जलभराव व रोजगार तथा पेपर लीक के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा।कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राव अभय सिंह ने रेवाड़ी के विकास और लोगों की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। उनके सरल स्वभाव, जनसेवा और सिद्धांतों को आज भी लोग सम्मान के साथ याद करते हैं। उन्होंने कहा कि दलित समाज के सम्मान और संविधान की भावना से जुड़े मुद्दे पर सवाल उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है।महंगाई को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीनी, प्याज और रसोई गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है। आमदनी नहीं बढ़ रही, जबकि खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने गुरुग्राम और रेवाड़ी में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव पर भी सवाल उठाए। कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरकार को विपक्ष की आवाज दबाने के बजाय जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।