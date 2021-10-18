फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Fear of cross-voting; voting for the post of Deputy Head to be held tomorrow.

Rewari News: क्रॉस वोटिंग का डर, कल होगी उपप्रधान पद के लिए वोटिंग

Wed, 07 Oct 2026 12:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 07 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Fear of cross-voting; voting for the post of Deputy Head to be held tomorrow.
रेवाड़ी। नगर परिषद के उपप्रधान पद के लिए चुनाव 8 अक्तूबर को होगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की सहमति के बाद प्रशासन ने चुनाव की तारीख तय कर दी है। तारीख सामने आते ही शहर की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों प्रमुख गुटों की ओर से एक-एक प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी है, लेकिन पार्षदों के अलग-अलग धड़ों में बंटे होने से मुकाबला अब रोचक हो गया है।
विज्ञापन

10 मई को हुए नगर परिषद चुनाव में विनीता पीपल चेयरपर्सन चुनी गई थीं, जबकि 32 वार्डों से पार्षद निर्वाचित हुए थे। अब उपप्रधान पद पर कब्जे के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थित खेमा और विरोधी गुट आमने-सामने हैं। दोनों ओर से उम्मीदवार तय होने की चर्चा है, लेकिन मेन मौके तक नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

दोनों खेमों को अपने पक्ष के पार्षदों के क्रॉस वोटिंग करने की आशंका है। इसी को देखते हुए पार्षदों की गुप्त बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। चेयरपर्सन समर्थित खेमे की ओर से पार्षदों को गुप्त तरीके से हिमाचल और उत्तराखंड के भ्रमण पर भेजे जाने की चर्चा रही। वहीं, दूसरे गुट की ओर से भी अपने समर्थक पार्षदों को एकजुट रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

राजनीतिक हलकों में मुकाबला फिलहाल बराबरी का बताया जा रहा है। कुछ पार्षदों के दोनों पक्षों की बैठकों में शामिल होने से स्थिति और पेचीदा हो गई है। ऐसे में मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग की आशंका से दोनों गुट चिंतित हैं।

चुनाव में संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यदि किसी पक्ष के पास पर्याप्त संख्या नहीं रही तो अंतिम समय में चुनाव को लेकर स्थिति बदलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा रहा। दोनों गुट फिलहाल अपने-अपने समर्थक पार्षदों को साधने और अंतिम समय तक रणनीति गोपनीय रखने में जुटे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed