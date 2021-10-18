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Rewari News: जाटूसाना में सेवा सेतु शिविर में दी योजनाओं की जानकारी

Wed, 07 Oct 2026 12:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 07 Oct 2026 12:17 AM IST
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Information about schemes provided at the Seva Setu camp in Jatusana.
रेवाड़ी। जाटूसाना में सेवा सेतु कैंप का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई। एडीसी एवं नोडल अधिकारी राहुल मोदी ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे सेवा सेतु कैंप आमजन के लिए सशक्त माध्यम बन रहे हैं, जिसमें एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन कैंप के माध्यम से केंद्र और हरियाणा सरकार समाज के जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
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