रक्ताल्पता से बचने के लिए लें पौष्टिक आसार : अमन

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सुपरवाइजर संतोष ने गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच कराने तथा बच्चों का हर माह वजन और लंबाई मापने की जानकारी दी। उन्होंने विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। विज्ञापन

कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जयवीर, सरपंच रामकला, मीनाक्षी देवी, एएनएम मुन्नी देवी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और महिलाएं मौजूद रहीं। सुपरवाइजर संतोष ने गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच कराने तथा बच्चों का हर माह वजन और लंबाई मापने की जानकारी दी। उन्होंने विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया।कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जयवीर, सरपंच रामकला, मीनाक्षी देवी, एएनएम मुन्नी देवी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और महिलाएं मौजूद रहीं।

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कोसली। गांव कान्हड़वास, जाहिदपुर और भूरथला में आंगन मिलन सेवा संकल्प कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजन किया गया। इस दौरान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अमन यादव ने माताओं को एनीमिया से बचाव के लिए नियमित दवा और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। इस दौरान माताओं और बच्चों के हीमोग्लोबिन की जांच की गई।