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इसका उद्देश्य दूध की बिक्री और आपूर्ति से जुड़े लोगों की पहचान सुनिश्चित करना और नियमों के पालन की जवाबदेही तय करना है।अभी तक बड़ी संख्या में दूध विक्रेता घरों और दुकानों तक सीधे दूध पहुंचाते हैं। ऐसे में विभागीय नियमों के तहत प्रत्येक विक्रेता का पंजीकरण या लाइसेंस होना जरूरी है।इसमें केवल डेयरी संचालक ही नहीं, बल्कि घर-घर दूध पहुंचाने वाले दूधिये और दूध बेचने वाले दुकानदार भी शामिल हैं। विक्रेताओं को दूध की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाली बाइक, ऑटो या अन्य वाहन का विवरण भी देना होगा।नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई: बिना वैध पंजीकरण या लाइसेंस के दूध बेचने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के उल्लंघन पर तीन लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।इसके अलावा दूध की आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाले वाहन को जब्त करने की कार्रवाई भी संभव है। ऐसे में विक्रेताओं को समय रहते आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।सीएससी के माध्यम से होगा आवेदनखाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पंजीकरण या लाइसेंस के लिए साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र, पैन कार्ड, फोटो और वाहन की आरसी सहित आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।वर्जन:दूध की बिक्री और आपूर्ति से जुड़े सभी विक्रेताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकरण करवाना चाहिए। विभाग की ओर से नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।-डॉ. संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेवाड़ी।