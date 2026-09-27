Rewari News: महिलाओं को संतुलित आहार लेने के लिए किया प्रेरित

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महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने बताया कि आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के माध्यम से माताओं को बच्चों की नियमित देखभाल, संतुलित आहार, स्वच्छता तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास में परिवार की भूमिका के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य के लिए माता-पिता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच निरंतर संवाद बेहद जरूरी है।कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को फल एवं मिठाइयों का वितरण भी किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम से संबंधित सामग्री वितरित करते हुए माताओं को विभागीय योजनाओं एवं बच्चों के हित में उपलब्ध सेवाओं की आवश्यक जानकारी भी साझा की गई।आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने माताओं से संवाद करते हुए बच्चों की दैनिक गतिविधियों, पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की। माताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए तथा बच्चों से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्राप्त की।