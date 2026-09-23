Rewari News: दो भाइयों में पेड़ काटने को लेकर विवाद, बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या

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पुलिस के अनुसार लीलूराम और खेमचंद सगे भाई हैं। लीलूराम गांव अलावलपुर में रहता है, जबकि खेमचंद का परिवार राजस्थान के सीथल में रहता है। बताया जा रहा है कि गांव में पेड़ काटने को लेकर दोनों परिवारों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। मंगलवार को खेमचंद के बेटे व अन्य सीथल से अलावलपुर पहुंचे थे।आरोप है कि घर के बाहर बैठी सरवण देवी के साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर लीलूराम और उसका बेटा बाहर आए तो आरोपी मौके से चले गए। मारपीट में घायल सरवण देवी वहीं गिर गईं। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस गांव पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी संजीव बल्हारा भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच अधिकारी फूल कुमार ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। बुधवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है और निगरानी रखी जा रही है।