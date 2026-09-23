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Rewari News: दो भाइयों में पेड़ काटने को लेकर विवाद, बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या

Wed, 23 Sep 2026 02:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:10 AM IST
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Elderly woman beaten to death amid dispute between two brothers over tree
धारूहेड़ा। गांव अलावलपुर की ढाणी में मंगलवार दोपहर पेड़ काटने को लेकर दो भाइयों के परिवारों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सरवण देवी के साथ मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन उपचार के लिए सरकारी अस्पताल रेवाड़ी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
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पुलिस के अनुसार लीलूराम और खेमचंद सगे भाई हैं। लीलूराम गांव अलावलपुर में रहता है, जबकि खेमचंद का परिवार राजस्थान के सीथल में रहता है। बताया जा रहा है कि गांव में पेड़ काटने को लेकर दोनों परिवारों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। मंगलवार को खेमचंद के बेटे व अन्य सीथल से अलावलपुर पहुंचे थे।
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आरोप है कि घर के बाहर बैठी सरवण देवी के साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर लीलूराम और उसका बेटा बाहर आए तो आरोपी मौके से चले गए। मारपीट में घायल सरवण देवी वहीं गिर गईं। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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घटना की सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस गांव पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी संजीव बल्हारा भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच अधिकारी फूल कुमार ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। बुधवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है और निगरानी रखी जा रही है।
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