Rewari News: नेपाल त्रासदी के चलते रेवाड़ी में इस बार नहीं मनेगा हरितालिका तीज महोत्सव

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सभा में नेपाल के क्षेत्र में आई बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया गया। उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वक्ताओं ने कहा कि बाढ़ से रसुवा जिले सहित आसपास के गांवों और शहरों में भारी तबाही हुई है। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है।समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि रेवाड़ी में रह रहे नेपाली नागरिकों और उनके स्वजन इस आपदा से प्रभावित क्षेत्र में नहीं रहते हैं। इसके बावजूद नेपाल में हुई त्रासदी से यहां रह रहे लोगों में भी गहरा दुख है।उन्होंने कहा कि ऐसे विषम समय में सामूहिक रूप से तीज का उत्सव मनाना उचित नहीं है। कार्यक्रम पर खर्च होने वाली राशि को राहत कार्यों में सहयोग के रूप में देने का प्रयास किया जाएगा। सभा में प्रेम अधिकारी, जोग बहादुर, विष्णु भंडारी और महिला विभाग संयोजक शांति सिंह सहित अन्य सदस्यों ने विचार रखे।