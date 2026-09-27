Rewari News: कुत्ते-बंदर के काटने पर लापरवाही न करें, तुरंत इलाज कराएं

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सीएमओ डॉ. नरेंद्र दहिया ने बताया कि रेबीज संक्रमित जानवर की लार के माध्यम से फैलने वाला वायरल संक्रमण है। आमतौर पर संक्रमित कुत्ते के काटने से इसके फैलने का खतरा रहता है। बंदर, बिल्ली और अन्य स्तनधारी जानवरों के काटने या खरोंचने से भी संक्रमण की आशंका हो सकती है। बीमारी से बचाव के लिए जानवर के काटने के बाद समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।कुत्ते या बंदर के काटने अथवा खरोंचने पर सबसे पहले प्रभावित स्थान को साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद बिना देरी किए अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटी रेबीज वैक्सीन और जरूरत पड़ने पर अन्य उपचार दिया जाता है। रेबीज से बचाव के लिए पालतू कुत्तों का समय पर टीकाकरण कराना भी जरूरी है।रेबीज एक गंभीर वायरल बीमारीडॉ. दहिया ने बताया कि रेबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित जानवर की लार के संपर्क में आने से फैल सकती है। इसका सबसे आम कारण संक्रमित कुत्ते का काटना है। बंदर, बिल्ली और अन्य स्तनधारी जानवरों के काटने या खरोंचने से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। जानवर के काटने या खरोंचने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद बिना देरी किए अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाना जरूरी है। समय पर उपचार और टीकाकरण से रेबीज के खतरे से बचाव किया जा सकता है।काटने के बाद न बरतें लापरवाहीसीएमओ डॉ. नरेंद्र दहिया ने बताया कि जानवर के काटने के बाद घाव छोटा होने या खून कम निकलने को सामान्य मानकर उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर उपचार और वैक्सीनेशन से रेबीज के खतरे को रोका जा सकता है। विश्व रेबीज दिवस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि जानवर के काटने या खरोंचने की स्थिति में घरेलू उपचार के भरोसे न रहें और तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।