Rewari News: कंवाली स्कूल में 15 और 16 को आयोजित होगा जिलास्तरीय सांस्कृतिक उत्सव

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बैठक में मेजबान स्कूल के प्राचार्य अनिल यादव मौजूद रहे। निर्णय लिया गया कि 15 अक्तूबर को कक्षा पांचवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों की मिडल विंग की प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं, 16 अक्तूबर को कक्षा नौवीं से 12वी तक के विद्यार्थियों की सीनियर सेकेंडरी विंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।आयोजन की तैयारियों के तहत कार्यक्रम स्थल, मंच, प्रांगण, ग्रीन रूम, साउंड सिस्टम, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि जिले के विभिन्न विद्यालयों से आने वाली टीमों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने को कहा गया। प्राचार्य अनिल यादव ने अधिकारियों और सांस्कृतिक प्रभारियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी सतवीर नाहड़िया और जिला समन्वयक अशोक नामवाल मौजूद रहे।