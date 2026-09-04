Rewari News: जिलास्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता कल से

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन हरियाणा राज्य यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। रेवाड़ी बास्केटबॉल संघ के सचिव लख्मीचंद ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से शुरू होगी।इसमें चयनित खिलाड़ी 11 सितंबर से बहादुरगढ़ में आयोजित होने वाली हरियाणा राज्य यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रेवाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद की जाएगी।प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के लिए आयु संबंधी शर्त भी निर्धारित की गई है। इसमें वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे, जिनका जन्म 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हुआ हो।खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अपना आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। संघ की ओर से खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की गई है।