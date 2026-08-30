Rewari News: जिला बार चुनाव... 2183 अधिवक्ता करेंगे मतदान, आज जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

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पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की ओर से 2215 मतदाताओं में कुछ त्रुटियां को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इन आपत्तियों की सुनवाई के बाद अब 2183 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जिला बार के चुनाव में करेंगे।आपत्तियों की सुनवाई करने वाले वाले निर्वाचन अधिकारी सतीश डागर, अश्विनी कुमार तिवारी, चौधरी चरण सिंह, शमशेर सिंह यादव, रमेश यादव ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की ओर से 115 अधिवक्ताओं के नाम, ऑल इंडिया बार काउंसिल के टेस्ट की पास योग्यता, रिकॉर्ड में नाम एवं एनरोलमेंट नंबर का मेल ना खाने और कई बार एसोसिएशन में नाम दर्ज होने के बारे में आपत्तियां लगाई गई थी।इन आपत्तियों पर सुनवाई की गई और संबंधित अधिवक्ताओं को लिखित में अपनी आपत्तियां दर्ज करने और सबूत के साथ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि सब आपत्तियां सुनने के बाद 2183 मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल किया गया है। यह सूची बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा को प्रेषित की गई है।एक सितंबर तथा 2 सितंबर को नामांकन लिए जाएंगे तथा 2 सितंबर को ही छंटनी के बाद 3 सितंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन जिला बार रूम में समय सुबह 10 से 3 बजे तक दिए जा सकेंगे।इस बार छह पदों के लिए कराए जाएंगे चुनावइस बार चुनाव छह पदों के लिए कराए जा रहे हैं। इनमें प्रधान, उप प्रधान पद सामान्य एवं उप प्रधान पद महिला आरक्षित, सचिव, सह सचिव तथा कोषाध्यक्ष शामिल है। उप प्रधान पद महिला एवं सहसचिव महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रखा गया है। 6 प्रत्याशियों का चुनाव करने के लिए एक बूथ पर 6 ईवीएम मशीन रखी जाएगी। मतदान प्रक्रिया 11 सितंबर को सुबह 8 से 4 बजे तक चलेगी शाम 4 बजे तक चुनाव समाप्त होते ही परिणाम घोषित किए जाएंगे।चुनाव प्रचार में झोंकी ताकतजिला बार एसोसिएशन के चुनाव के नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। घर-घर जाकर प्रत्याशी वोट की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर वोट अपने पक्ष में देने के लिए अधिवक्ताओं से अपील की जा रही है। ग्रुप में नामांकन करने के लिए अधिवक्ताओं से संपर्क किया जा रहे हैं। अधिवक्ताओं से संपर्क करने के लिए प्रत्याशी उनके रिश्तेदारों से भी फोन करवा कर अपने पक्ष में मतदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।