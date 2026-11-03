फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Demands for the cancellation of the SIR, a guarantee for MSP, and a minimum wage of 42,000 rupees.

Rewari News: एसआईआर रद्द करने, एमएसपी की गारंटी और 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग

Tue, 03 Nov 2026 11:33 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 03 Nov 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
Demands for the cancellation of the SIR, a guarantee for MSP, and a minimum wage of 42,000 rupees.
उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपते वि​भिन्न संगठनों के पदा​धिकारी। स्रोत: संगठन
रेवाड़ी। किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिला संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश स्तरीय महापंचायत में पारित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एसआईआर रद्द करने, किसानों की सभी उपज की एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी देने और मजदूरों का न्यूनतम मासिक वेतन 42 हजार रुपये करने सहित कई मांगें उठाई गईं।
विज्ञापन

यह महापंचायत 26 अक्तूबर को रोहतक में आयोजित की गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांगों पर बातचीत के लिए जल्द बुलाने और जनहित में इन्हें स्वीकार करने का आग्रह किया।
विज्ञापन

ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने, मतदाता सूची से काटे गए नाम बहाल करने, चारों लेबर कोड रद करने, किसान-मजदूरों का कर्ज माफ करने और आंगनबाड़ी, आशा व मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन 10 हजार रुपये मासिक करने, खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता, नहरों में पानी की आपूर्ति, जलभराव का समाधान और फसल खराबे का उचित मुआवजा देने की मांग भी रखी गई।

संगठनों ने परिवार पहचान पत्र योजना रद करने, एचकेआरएन और अग्निवीर योजना वापस लेने तथा युवाओं को रोजगार की गारंटी देने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल में शेर सिंह, रामकुमार, अजय कुमार, संतोष देवी, अमर सिंह राजपुरा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। किसान नेता रामकुमार नीमौठ ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो फरवरी 2027 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा।

उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपते विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी। स्रोत: संगठन

उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपते विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी। स्रोत: संगठन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed