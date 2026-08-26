Rewari News: आईजीयू में पुलिस तैनाती की मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन

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रवि मसीत ने कहा कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पुलिस की नियमित मौजूदगी से असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के साथ विद्यार्थियों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में नशे और अन्य गलत गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय तथा परिसर और आसपास नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की। विज्ञापन

एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने मांगों पर गंभीरता से विचार कर विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। संवाद रवि मसीत ने कहा कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पुलिस की नियमित मौजूदगी से असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के साथ विद्यार्थियों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में नशे और अन्य गलत गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय तथा परिसर और आसपास नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की।एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने मांगों पर गंभीरता से विचार कर विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। संवाद

रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय (आईजीयू) में विद्यार्थियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठी। छात्र नेता रवि मसीत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय परिसर और आसपास नियमित पुलिस तैनाती या पुलिस वाहन की मौजूदगी सुनिश्चित करने की मांग की।