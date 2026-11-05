Rewari News: रेवाड़ी और नूंह में पासपोर्ट केंद्र खोलने की मांग, विदेश मंत्री को भेजा स्मरण पत्र

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अशोक प्रधान ने बताया कि जनसंपर्क अभियान के दौरान अनेक लोगों ने पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए गुरुग्राम, दिल्ली, रोहतक और नारनौल जाने में होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया।उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर पूर्व विदेश को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसी दौरान भिवानी-महेंद्रगढ़ और रोहतक के सांसदों के प्रयासों से नारनौल और रोहतक में पासपोर्ट केंद्र खुल गए, जबकि रेवाड़ी और नूंह की मांग अब तक लंबित है। अशोक प्रधान ने विदेश मंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर जल्द समाधान करने की अपील की।