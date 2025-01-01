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नहर टूटने की सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के बेलदार मौके पर पहुंचे और मरम्मत का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इससे खेतों में पानी का भराव जारी रहा और किसानों की चिंता बढ़ गई।दीवाना डिस्ट्रीब्यूटरी बेरली गांव से शुरू होकर भैरू का बास सहित आसपास के क्षेत्र के खेतों की सिंचाई करती है। प्रभावित किसान अमर सिंह, प्रदीप कुमार और महेश सहित अन्य ने बताया कि खेतों में सरसों की फसल तैयार हो रही है।नहर का पानी भरने से फसल खराब होने की आशंका है। किसानों ने विभाग से पानी की निकासी करवाने और जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।इस संबंध में सिंचाई विभाग के जेई पोप सिंह ने बताया कि दीवाना डिस्ट्रीब्यूटरी की जल्द मरम्मत करवा दी जाएगी। इसके बाद नहर में पानी का बहाव नियमित किया जाएगा।