{"_id":"62800a7e072f9801660320b5","slug":"two-lakh-rupees-stolen-from-mother-and-daughter-in-auto-in-rewari","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी: ऑटो में मां-बेटी के दो लाख रुपये चोरी, महिला गिरफ्तार, 1.90 रुपये बरामद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 15 May 2022 01:31 AM IST