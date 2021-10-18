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Rewari News: नृत्य, अभिनय, संगीत व कला की प्रस्तुति में जुटे बच्चे

Sat, 17 Oct 2026 12:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 12:26 AM IST
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Children engaged in the presentation of dance, acting, music, and art
रेवाड़ी। सेक्टर-4 स्थित जैन पब्लिक स्कूल की शाखा प्रोडिजी स्कूल में 20 अक्तूबर को चौथे डांडिया उत्सव का आयोजन शाम साढ़े चार बजे शुरू होगा। अब तक 2500 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
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स्कूल की उपप्रधानाचार्या विजय गुप्ता और मीडिया प्रभारी गोपाल शर्मा ने बताया कि उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और परंपरागत मूल्यों से जोड़ना है। कार्यक्रम में कक्षा तीसरी से सातवीं तक के विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।
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हरियाणा की कौशल विकास अधिकारी शिखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगी। उन्होंने बताया कि समारोह में युगल नृत्य और समूह नृत्य प्रमुख आकर्षण रहेंगे।
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