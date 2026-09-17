Rewari News: लड़कियों की लॉन्ग जंप में छवि और हाई जंप में अवंती रही प्रथम

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आयोजन समिति के सदस्य सुरेंद्र सिंह ने बताया कि भाद्र षष्ठी पर हर वर्ष टांकड़ी में मेला आयोजित किया गया। लड़कों की लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में अविनाश प्रथम और प्रदीप गिगलाना दूसरे स्थान पर रहे। हाई जंप में वेद प्रकाश ने प्रथम तथा अनिल धारणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बुजुर्गों की 100 मीटर दौड़ में हरिओम प्रथम और सतवीर सिंह हुड्डा दूसरे स्थान पर रहे।सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मेले में कबड्डी और कुश्ती के मुकाबले भी आयोजित किए जा रहे हैं। कबड्डी प्रतियोगिता में करीब 40 टीमें हिस्सा लेने पहुंची हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष दलेल सिंह चौहान, कमांडो सुरेंद्र सिंह, ऋषिपाल चौहान, तेजपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, मोहित सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।