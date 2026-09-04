Rewari News: बोलेरो ने दो बाइकों को मारी टक्कर, पांच लोग हुए घायल

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हादसे में मनीष (40), उनकी पत्नी बबली (38) और बेटी अंशु (7) निवासी घायल हो गए। घायल दो अन्य लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी होने पर पहुंचे लोगोें ने घायलों को संभाला। पुलिस की टीम भी पहुंची।स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी पांच घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी पहुंचाया गया।घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार शाम एक बाइक महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी की तरफ आ रही थी। गांव भटेड़ा के पास सामने से आ रही काले रंग की बोलेरो ने टक्कर मार दी।वहीं, रेवाड़ी-रोहतक राजमार्ग पर रोहड़ाई मोड़ के पास शुक्रवार की दोपहर सड़क पार करते समय ट्रक की टक्कर से एक अज्ञात व्यक्ति घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। रोहड़ाई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद