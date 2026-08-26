Rewari News: कापड़ीवास फ्लाईओवर के पास मिला व्यक्ति का शव

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धारूहेड़ा। सेक्टर-6 थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को कापड़ीवास फ्लाईओवर के साइड में एक व्यक्ति का शव मिला। डिवाइडर के पास मिले शव से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति आसपास के क्षेत्र में घूमता रहता था। पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।