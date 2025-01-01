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Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Ashwin wins gold medal in state-level tennis; Naisha becomes Under-14 state champion.

Rewari News: राज्यस्तरीय टेनिस में अश्विन ने जीता स्वर्ण पदक, नायशा बनीं अंडर-14 की राज्य चैंपियन

Thu, 08 Oct 2026 01:39 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 08 Oct 2026 01:39 AM IST
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Ashwin wins gold medal in state-level tennis; Naisha becomes Under-14 state champion.
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता अश्विन और नायशा। स्रोत: परिजन
बावल। गांव शाहपुर के टेनिस खिलाड़ी अश्विन छिल्लर और नायशा छिल्लर ने एसजीएफआई की राज्यस्तरीय टेनिस प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर क्षेत्र, परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है। राजस्थान के जोधपुर व पाली में 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी आयु वर्ग की टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीते।
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अंडर-19 वर्ग में अश्विन ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वहीं, अंडर-14 वर्ग में नायशा ने टीम स्पर्धा के साथ व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
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शानदार प्रदर्शन के आधार पर नायशा को अंडर-14 वर्ग की राज्य चैंपियन बनने का गौरव मिला। इस उपलब्धि के साथ दोनों खिलाड़ियों का अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय एसजीएफआई प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। अश्विन इससे पहले दो बार और नायशा एक बार राष्ट्रीय एसजीएफआई प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं।
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चीन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी नायशा
नायशा ने टेनिस के साथ सॉफ्ट टेनिस में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका 5वीं विश्व जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता 26 से 31 अक्तूबर तक चीन में आयोजित होगी। नायशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोनों खिलाड़ी गांव शाहपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में जयपुर स्थित एसकेआईटी टेनिस अकादमी में प्रशिक्षक दिनेश कुमार के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ खेलते हुए कड़ी मेहनत का परिचय दिया। अश्विन और नायशा की सफलता में उनके प्रशिक्षक के मार्गदर्शन के साथ परिवार के सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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