Rewari News: बराबरी पर छूटी आशीष व वजीर की कुश्ती

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सरपंच आशीष प्रजापति ने बताया कि 27 अगस्त को हवन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। उत्सव में श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेककर दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया।मंदिर परिसर में आयोजित मेले में बच्चों और महिलाओं ने उत्साह के साथ खरीदारी की। इससे पूर्व रात्रि में संजय पटेल एंड पार्टी ने रागनियों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।वहीं, शाम के समय हंसराज पीटीआई के मार्गदर्शन में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के पहलवानों ने दमखम दिखाया। फाइनल कुश्ती आशीष दादरी और वजीर कालियावास के बीच हुई, जो बराबरी पर छूटी।