Rewari News: बराबरी पर छूटी आशीष व वजीर की कुश्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
कोसली। गांव नेहरूगढ़ स्थित बाबा काला मुंह वाले मंदिर प्रांगण में रक्षाबंधन पर आयोजित वार्षिक उत्सव के समापन पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें फाइनल कुश्ती आशीष दादरी और वजीर कालियावास के बीच हुई जो बराबरी पर छूटी।
सरपंच आशीष प्रजापति ने बताया कि 27 अगस्त को हवन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। उत्सव में श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेककर दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया।
मंदिर परिसर में आयोजित मेले में बच्चों और महिलाओं ने उत्साह के साथ खरीदारी की। इससे पूर्व रात्रि में संजय पटेल एंड पार्टी ने रागनियों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
विज्ञापन
वहीं, शाम के समय हंसराज पीटीआई के मार्गदर्शन में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के पहलवानों ने दमखम दिखाया। फाइनल कुश्ती आशीष दादरी और वजीर कालियावास के बीच हुई, जो बराबरी पर छूटी।
विज्ञापन
सरपंच आशीष प्रजापति ने बताया कि 27 अगस्त को हवन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। उत्सव में श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेककर दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन
मंदिर परिसर में आयोजित मेले में बच्चों और महिलाओं ने उत्साह के साथ खरीदारी की। इससे पूर्व रात्रि में संजय पटेल एंड पार्टी ने रागनियों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
विज्ञापन
वहीं, शाम के समय हंसराज पीटीआई के मार्गदर्शन में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के पहलवानों ने दमखम दिखाया। फाइनल कुश्ती आशीष दादरी और वजीर कालियावास के बीच हुई, जो बराबरी पर छूटी।